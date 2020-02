BASKET

PESARO Impresa della Reyer che, sfatando il tabù-Final Eight, supera all'overtime 82-81 la Virtus Bologna e vola in semifinale di Coppa Italia dove domani incrocerà Milano che ha battuto 86-62 Cremona, detentrice del trofeo. Dopo sette uscite al primo turno e nonostante i sfavori del pronostico, l'Umana Reyer trova una prestazione di grandissimo spessore, batte la capolista e campione d'inverno Virtus Bologna. A decidere la sfida un canestro di Austin Daye a 3 dalla fine del supplementare che ribalta il punteggio e manda Venezia in semifinale. Quintetto iniziale atipico con De Nicolao, Chappell, Tonut (al rientro dall'infortunio muscolare che lo teneva fuori dal 25 gennaio), Mazzola e Watt. La Reyer è perfetta in difesa, da qui arrivano fiducia e fluidità nella circolazione che innesca la tripla frontale di De Nicolao (11-0) con la Virtus spaesata, al primo centro con Weems dopo oltre 3'. L'Umana punta sulla zona e Bologna cerca il gioco interno ma gli orogranata restano sul pezzo, Bologna litiga col canestro (al 20' sarà 1/13 dall'arco) e subisce Vidmar nel pitturato (20-6).

Nel finale Bramos e Markovic fanno 73-73, Hunter riporta Bologna avanti ma Daye la riprende e l'equilibrio non si sblocca. Almeno fino al 3/3 di Bramos dalla lunetta (78-75) ma è il canestro di Chappell a dare due possessi di vantaggio (80-76) che Markovic da tre però porta sul -1. Daye sbaglia, Hunter dalla lunetta no per l'81-80 Virtus. Il tiro vittoria è per Daye che lo mette: la Reyer va in semifinale vincendo 82-81.

Giacomo Garbisa

