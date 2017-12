COPPA ITALIA MILANO. È Cutrone luomo-derby. Subentrato a Kalinic nellultimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COPPA ITALIAMILANO. È Cutrone luomo-derby. Subentrato a Kalinic nellultimo quarto dora dei tempi regolamentari, lex Primavera firma quasi allo scadere del primo supplementare il gol che regala la qualificazione in Coppa Italia al Milan (che in semifinale affronterà la Lazio) e getta nello sconforto lInter, al 3° ko consecutivo. Un successo che premia il carattere della squadra di Gattuso, al termine di una gara non certo spettacolare ma molto combattuta. La prima sorpresa della serata di San Siro riguarda i due portieri: Handanovic sembrava...