La Festa della Donna assegna il primo trofeo del 2021 del basket italiano femminile. E non potevano che essere Venezia e Schio, finora dominatrici del campionato, a contendersi la Coppa Italia: il derby veneto si disputa alle 20 a Bologna, per un atto finale che rappresenta una doppia rivincita. Da un lato, le due squadre si erano affrontate nel prologo della stagione, la Supercoppa Italiana, vinta dall'Umana Reyer in finale sul Famila. Dall'altro, l'imbattibilità stagionale di Venezia si è fermata proprio a Schio, due settimane fa in campionato, con un perentorio +22 del Famila ai danni della capolista.

Venezia supera di slancio l'insidiosa semifinale contro Ragusa, terza forza del campionato: l'87-73 in favore della squadra di Giampiero Ticchi matura nel terzo quarto, quando dopo un primo tempo da fuochi d'artificio (48-47 per la Reyer con 20 di Howard) l'Umana piazza un notevole break di 22-2, sulla spinta della stessa Howard (26 punti alla fine con l'80% al tiro), Anderson (17) e Petronyte (16). Alle siciliane non bastano i 20 dell'oriunda Romeo, con 6-8 da tre.

Deve invece superare qualche brivido Schio, per battere la Virtus Bologna padrona di casa, sconfitta 73-69 dopo un match che il Famila conduce praticamente dall'inizio alla fine. Ma sul +12 veneto del 38' (73-61), arriva l'8-0 della V nera con Williams, mentre André con due liberi sbagliati e Gruda con una palla persa tolgono ritmo al Famila. Williams, però, fallisce la tripla del -1 a 7 dalla fine, e così Schio guidata da Jillian Harmon (17 e 10 rimbalzi per la neozelandese, che nella rotazione delle straniere sostituisce Mestdagh) e Sottana (12) si guadagna la chance di rafforzare il record di trionfi in Coppa Italia, fin qui 11. Venezia, invece, ha vinto soltanto nel 2008, ma oggi ha la chance di interrompere il digiuno.

