I NERAZZURRI

MILANO Sarà senza Lukaku la prima delle due partite contro la Juventus, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Si parte dal match di San Siro (ritorno a Torino il 9 febbraio) con Sanchez al posto del belga, squalificato un turno dopo l'ammonizione beccata ed era diffidato nel derby con il Milan per lo scontro con Ibrahimovic. Ed è proprio su questo episodio che il procuratore federale, Giuseppe Chiné, ieri mattina ha aperto un'inchiesta. Da ricordare che il giudice sportivo aveva sanzionato entrambi con una sola giornata di squalifica (Zlatan era stato poi espulso per doppio giallo, il secondo rimediato per un fallo su Kolarov). Nell'ambito dell'indagine il procuratore federale ha convocato l'arbitro Valeri che nelle prossime ore sarà ascoltato per chiarire «il perimetro delle sanzioni già inflitte ai due calciatori». Cosa vuol dire? Valuterà se i due cartellini gialli inflitti ai giocatori siano stati sventolati dopo aver sentito lo scambio di insulti o no. In tal caso la pratica sarà chiusa, altrimenti partiranno altri accertamenti attraverso le immagini televisive e gli audio e ci sarà il deferimento al Tribunale Federale.

Ibrahimovic rischia di essere giudicato sulla base dell'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che punisce i comportamenti discriminatori. Le sanzioni sono molto pesanti. Oltre alla squalifica per almeno 10 giornate è prevista una squalifica «a tempo», che sarebbe scontata anche in campionato ed Europa League. Al momento, Antonio Conte non vuole pensare a tutto questo. Al posto di Lukaku ci sarà Sanchez e al posto di Hakimi (anche lui è squalificato) sarà schierato Darmian.

SUNING, STOP TRATTATIVA

Intanto, la famiglia Zhang ha interrotto le trattative con Bc Partners, considerando troppo bassa la valutazione dell'Inter. L'azienda di Nanchino cerca un socio di minoranza, mentre il fondo inglese preferirebbe rilevare la maggioranza del club nerazzurro. Grande stupore a Londra perché il no di Suning è visto come un clamoroso dietrofront, che nei giorni scorsi non aveva avuto avvisaglie. Da quanto trapela, Bc Partners presenterà comunque un'offerta da 750 milioni di euro entro venerdì 5 febbraio. Con molta probabilità la strategia della famiglia Zhang è un modo per rilanciare sul prezzo. Adesso restano in corsa il fondo svedese EQT e quello statunitense Arctos Sports Partners. Secondo Il Sole 24 Ore ci sono anche Fortress (Stati Uniti e Giappone) e Mubadala (Emirati Arabi).

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA