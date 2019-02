COPPA ITALIA: IL BRINDISI È DI CREMONA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETPrima Firenze e poi, magari, Varese. Meo Sacchetti entra nella settimana del match-point per i Mondiali di Cina 2019 alla guida della Nazionale venerdì nella città lombarda la sfida contro l'Ungheria forte del trionfo in Coppa Italia con la sua Vanoli Cremona. Un successo in perfetto stile-Meo, cioè da sfavorito e con una realtà che non aveva mai vinto nulla. Il trionfo nelle Final Eight fiorentine arriva con l'83-74 su Brindisi in una sfida tra due club alla prima finale, segno che il format dell'eliminazione diretta miete più...