Primo titolo della stagione per il Manchester City, in corsa per una prestigiosa tripletta: dominatore in campionato e semifinalista in Champions (dopodomani la sfida di andata contro il Psg), ieri ha vinto per la 4ª volta consecutiva la Coppa di Lega. Nello stadio di Wembley parzialmente riaperto al pubblico, la squadra di Guardiola (al 30° trofeo conquistato da allenatore) ha battuto il Tottenham, orfano di Mourinho esonerato lunedì...