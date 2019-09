CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COPPA DEL MONDOL'Italia alla Coppa del mondo di rugby ha un sogno. Come campeggia nella scritta al campo di Sakai, dove ha svolto tenuto gli allenamenti. È quello di battere gli Springboks o gli All Blacks (forse è più utopia) nel girone B e volare per la prima volta in nove edizioni del torneo ai quarti di finale.In attesa di realizzarlo, gli azzurri si misurano con la realtà. Domani a Osaka alle ore 7,15, diretta Rai 2, sfidano la Namibia nella prima partita del loro impegno iridato.CERIMONIA INAUGURALESarà la quinta gara di questa...