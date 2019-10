CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Convivo con lo scetticismo da sempre», diceva Maurizio Sarri alla vigilia. Un pizzico resta, dopo il 2-1 al Bologna, che allo scadere con Santander coglie la traversa ed esalta Buffon, a quasi 42 anni ancora degno della Champions. È lo stesso risultato di Milano, che lasciava immaginare la triturazione rossoblù, l'anticipo è equilibrato per un tempo, il resto è superiore alla partita media di Allegri. Le motivazioni non sono le stesse della gara con l'Inter e il Bologna è coraggioso, come sempre, con Mihajlovic. Il tecnico serbo è in...