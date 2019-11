Convince la Kioene, Trento supera a fatica Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY MASCHILE(m.zi.) Prosegue a punteggio pieno la corsa di Modena, che vince 3-0 anche a Ravenna. Quarta vittoria rotonda per la squadra di Andrea Giani, che chiude i conti senza troppi patemi con 12 punti a testa di Zaytsev e Bednorz. In testa a una classifica di non semplice lettura c'è però ancora Civitanova, che pur riposando in teoria nell'ultimo turno ha ancora una partita in più della concorrenza, avendo anticipato due sfide in calendario a dicembre a causa degli impegni internazionali. Uno di questi anticipi si è giocato proprio...