CONVENIENTEMILANO Crescere in Europa, il mercato più competitivo ed esigente del pianeta, per inserirsi entro il 2021 nel lotto dei 50 marchi più ammirati al mondo. È questo l'obiettivo di Mahindra, il brand indiano conosciuto per i suoi fuoristrada Suv e pick-up robusti, spartani e accessibili.Una strategia che non può prescindere dalla presenza nel segmento più vivace e importante, quello dei crossover compatti nel quale entra, con i suoi 3,7 metri di lunghezza e la sola trazione anteriore, il Kuv100. L'ultimo nato del costruttore...