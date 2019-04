Contro-sorpasso City Bielsa nella bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Contro-sorpasso al vertice della Premier League. A festeggiare è il Manchester City, tornato a +1 sul Liverpool a 2 giornate dalla fine, grazie all'1-0 in casa del Burnley firmato con l'aiuto della goal-line technology (palla entrata di 29 millimetri) da Agüero, l'uomo dei gol pesanti della squadra di Guardiola che tornerà in campo lunedì prossimo per ospitare il Leicester e chiuderà il campionato il 12 maggio a Brighton, una settimana prima della finale di FA Cup contro il Watford: per i Citizens la ghiotta opportunità di fare...