Continua il sogno europeo dell'Inter, che dopo il Getafe e il Bayer Leverkusen spazza via anche lo Shakhtar e vola a Colonia dove venerdì affronterà il Siviglia nell'ultimo atto del torneo. Decidono Lautaro Martinez (doppietta), D'Ambrosio e Lukaku (doppietta anche per lui). Per l'argentino sono i primi gol in Europa League e sceglie la serata giusta per realizzarli (con tanto di dedica alla fidanzata Agustina, incinta); per il difensore è l'ennesima dimostrazione del momento d'oro che sta vivendo, tanto da convincere Antonio Conte a confermarlo nella formazione titolare. Per il belga sono ormai finiti gli aggettivi, a conferma della sua meravigliosa annata. Su tutti, però, va riconosciuto il ruolo da protagonista in queste partite di Barella, sbarcato alla Pinetina nella scorsa estate dal Cagliari. Corteggiato anche dal Napoli, il centrocampista aveva insistito con il suo club di accettare l'offerta nerazzurro. Ed è stato premiato. Perché è diventato un punto di riferimento e ne potrà giovare, ce lo auguriamo tutti, anche la Nazionale di Roberto Mancini.

FESTA NERAZZURRA

È un'Inter perfetta, che sbaglia poco e crea tanto. Con Barella approfitta subito di un rinvio disastroso di Pyatov. Il centrocampista con un cross preciso trova la testa di Lautaro Martinez che anticipa Kryvtsov e porta in vantaggio i nerazzurri. Nel primo tempo si assiste a una gara fin troppo tattica, con poche occasioni e pochi spunti. È nella ripresa che il match aumenta di ritmo. Lo Shakhtar ci crede e prova a impensierire l'Inter, ma nel momento migliore degli ucraini raddoppia D'Ambrosio e dopo 10' triplica Lautaro Martinez. La partita è ormai indirizzata. La squadra di Castro affonda del tutto con il 4-0 firmato da Lukaku, che poi si ripete per la cinquina finale. Il belga va in gol per la decima gara di fila in Europa League tra Everton e Inter. Segnale che questa squadra non molla mai e vuole vincere il trofeo.

PRIMI OBIETTIVI

Soddisfatto in tribuna Steven Zhang, che ha potuto assistere alla vittoria della sua Inter (è arrivato domenica in Germania). Il faccia a faccia con Conte è ancora rinviato grazie a una vittoria: «Quello che è successo da noi sono dinamiche tipiche di un gruppo sportivo. Ormai è tutto dimenticato», ha rassicurato l'ad nerazzurro, Beppe Marotta. Un tema delicato sarà proprio il rinnovo di Lautaro Martinez, il protagonista del match. Le sirene spagnole sono insistenti. Il Barcellona, nonostante al momento sia affaccendato in altre faccende, non molla la presa, ma prima deve vendere due tra Suarez, Dembelé e Griezmann, per poi investire parte del ricavato sull'attaccante dell'Inter. Però, il club di viale Liberazione non vuole restare a guardare ed è pronto a offrire il rinnovo del contratto fino al 2025 a sei milioni di euro all'anno. Chissà se questa avventura in Europa League convincerà Lautaro Martinez a restare in nerazzurro.

Salvatore Riggio

