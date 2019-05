CONTI RIPORTA LA ROSA IN ITALIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOL'Italia del pedale vive una giornata di gloria nella tappa del Giro conclusa sulle strade di San Pio, a San Giovanni Rotondo. Fausto Masnada, classe 93, taglia per primo il traguardo davanti al coetaneo Valerio Conti, ora in maglia rosa, mentre quinto è il 23enne Giovanni Carboni, che indossa la maglia bianca di leader dei giovani ed è secondo nella generale. Un trionfo tricolore, insomma, giunto al termine di una fuga partita nella prima parte della sesta frazione, al via da Cassino e lunga 238 km. Tredici gli uomini presenti, il...