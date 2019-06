CONTE, SUBITO UN RECORD

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUSPiù ancora che la fede (senza cedimenti) e la fame (non vince lo scudetto da 9 anni) potè Antonio Conte. Il nuovo allenatore sta galvanizzando il popolo interista. Un effetto dirompente: raggiunto in pochi giorni il tetto fissato dalla società di 40mila abbonati per la prossima stagione. Un record se si tiene conto che non siamo ancora a luglio e che non è stato annunciato alcun acquisto di grido. Insomma, non c'è dubbio: a suscitare tanto entusiasmo è proprio l'allenatore che, da ieri è ufficiale, verrà affiancato da Lele Oriali...