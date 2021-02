MILANO L'Inter padroneggia un derby importantissimo e si porta a quattro punti di vantaggio sul Milan. La più bella da quando Antonio Conte è all'Inter?Probabilmente sì, ma il tecnico nerazzurro punta ancora più in alto. «Spero che debba ancora arrivare - spiega a fine partita - è stata una bellissima gara: era un derby, c'era il campanilismo sentito di Milano. Dopo tanti anni era d'alta classifica, questo dà importanza e una pressione maggiore: i calciatori sono stati bravi, a loro vanno i complimenti». Il campionato è ancora lungo e Conte chiede di stare tutti con i piedi per terra e si aspetta risposte altrettanto positive contro Genoa e Parma, prossime avversarie: «Sono partite molto ostiche, diranno tanto su quello che vogliamo fare da grandi».

Difficile ipotizzare passi falsi. La macchina Inter ora gira alla perfezione. I singoli si esaltano. Lautaro Martinez ha forse giocato la miglior partita in nerazzurro. Perisic è cresciuto moltissimo ed Eriksen sembra finalmente parte integrante del gioco. «Il tempo è galantuomo. Siamo una squadra, c'è un'idea molto precisa: la crescita di Eriksen e Perisic e di tutti mi rende orgoglioso».

UMORE NERO

Il Milan invece ora deve capire come uscire dalle difficoltà di quattro sconfitte nelle ultime otto partite. «L'umore è quello che è, siamo a testa bassa, ci tenevamo per noi e per la classifica. È stata una settimana non positiva. Nei primi minuti il gol ha permesso all'Inter di fare la partita aspettando e ripartendo. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, c'è il rimpianto di non aver pareggiato quando abbiamo avuto l'occasione. Ci è mancato il ritmo, ma non dobbiamo perdere la positività, sarà una lezione utile», spiega Pioli che rivendica quanto di buono ottenuto dal Milan finora, squadra giovane in crescita. «Se ci avessero detto mesi fa che adesso saremmo stati secondi, tutti avrebbero fatto i salti di gioia. Nelle ultime tre uscite - continua - non siamo riusciti a mettere in campo le nostre capacità. La partita sbagliata è stata quella con lo Spezia, non oggi». La soluzione è che «bisogna tornare ad alzare il livello, mantenere lucidità, lavorare di più e meglio».

