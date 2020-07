IL POSTICIPO

MILANO Antonio Conte abbandona le polemiche e, alla vigilia della sfida contro il Torino, che in caso di vittoria potrebbe regalare ai nerazzurri il secondo posto, declassa i problemi delle ultime partite a «errori individuali».

Quanto visto contro il Verona, un pareggio subito dopo aver rimontato e superato la squadra di Juric, lo fa ben sperare e da lì vuole ripartire per affrontare i granata: «Ho detto ai ragazzi che ero molto soddisfatto della prestazione col Verona e che la strada è quella giusta. Dobbiamo continuare così, chiaramente cercando di limitare un pochino gli errori. In questo periodo stiamo pagando a caro prezzo errori individuali importanti e veniamo puniti appena ce n'è uno piccolo. Vogliamo vincere, anche perché invece che pareggiarla sposterebbe i giudizi che diventerebbero più positivi».

ROTAZIONI

Con i tre punti l'Inter affiancherebbe la Lazio a quota 68, superando di un punto l'Atalanta. Altri risultati lascerebbero i nerazzurri momentaneamente fuori dal podio e intensificherebbero le voci e i dubbi sul futuro della squadra. Altri terremoti in un periodo già di per sé complicato come ricorda Conte: tre partite alle 21.45 di cui due in trasferta. «Faremo delle valutazioni perché inizia un periodo intenso. Dovremo essere bravi a gestire energie - spiega - e a fare delle rotazioni ma sono sereno perché, al di là degli infortuni, chi viene chiamato dà delle buonissime risposte». Lukaku si dovrà probabilmente accomodare in panchina per il problema fisico subìto contro il Verona: «Ha avuto questo problemino, ieri non stava benissimo adesso sta meglio. Mi auguro di averlo a disposizione, sappiamo la sua importanza. Non è niente di preoccupante, ma allo stesso tempo dobbiamo correre zero rischi».

Conte spera di ritrovare Barella mentre si ferma ancora Vecino per il problema al ginocchio. E con Sensi ancora out, continuano i problemi a centrocampo a cui si somma il caso Brozovic. Il croato è passato con il rosso nella notte tra venerdì e sabato in una delle zone della movida milanese ed è risultato positivo all'alcoltest seppur di poco. Quindi patente ritirata e Rolls Royce in fermo amministrativo. L'Inter fa sapere di essere a conoscenza dell'accaduto, farà le proprie valutazioni ed eventualmente saranno presi dei provvedimenti. Distrazioni che non dovrebbero esserci in un momento così complicato per i nerazzurri. E stasera c'è il Torino che punta a vincere per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.

TORO SENZA ZAZA

Sul fronte opposto Longo carica i granata: «Vogliamo fare una grande prestazione». Il Toro non potrà contare sullo squalificato Zaza: Edera e Berenguer si sfidano per un posto nel tridente con Verdi e Belotti.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 7 Sanchez. All.: Conte

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 4 Lyanco; 29 De Silvestri, 23 Meite, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 20 Edera; 9 Belotti. All.: Longo

Arbitro: Massa di Imperia

Tv: ore 21.45 su Sky Sport 1

