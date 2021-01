LA VIGILIA

MILANO L'Inter lotterà fino alla fine del campionato per raggiungere il massimo, e oggi all'ora di pranzo potrebbe consolidare il filotto di sette vittorie consecutive e magari sorpassare il Milan distante un punto. A San Siro arriva il Crotone, al momento penultimo. Antonio Conte chiede massima attenzione perché la vera incognita è la ripartenza dopo le festività. Neanche una parola sull'incontro con Zhang, né sulla smentita di una possibile vendita del club da parte di Suning. «Dobbiamo aspettarci una partita impegnativa come tutte nel campionato italiano. Affrontiamo - dice il tecnico nerazzurro - una squadra galvanizzata dall'ultima vittoria contro il Parma. Dovremo fare attenzione e ripartire dopo le feste è sempre una grande incognita, ma sappiamo quanto è importante proseguire nella nostra serie positiva». «Quando sei l'allenatore dell'Inter - aggiunge - hai il dovere assoluto di credere di poter lottare fino alla fine per raggiungere il massimo. Per quanto riguarda gli incontri, è giusto che quelle cose rimangano private ed è giusto che ci sia rispetto nei confronti di tutti». E su una possibilità di allungo sulla Juventus, risponde: «Credo che sia emerso in modo tangibile il fatto che questo sia un campionato molto equilibrato. Ogni partita e ogni vittoria vanno sudate, non ci sono sfide semplici. Alla fine emergeranno dei valori importanti come lavoro e organizzazione».

EFFETTO TRAP

Qualcuno ricorda lo scudetto conquistato all'Inter da Giovanni Trapattoni nel 1989 e una frase passata alla storia: «Ci guardammo negli occhi e ci dicemmo che non bisognava più mollare, che era necessario crederci. Guai se qualcuno non lo avesse fatto». Conte ne approfitta per rivolgere un grande tributo al Trap: «Colgo l'occasione per salutare il mister, che per me è stato non solo un allenatore ma anche un secondo padre. Faccio gli auguri a lui e alla sua famiglia per un buon anno. Trapattoni è nella storia dell'Inter perché ha vinto e fatto cose importanti, ci è entrato anche facendo dei record. Non oso paragonarmi a mister Trapattoni perché è un'icona del calcio. Spero di fare qualcosa di importante come ha fatto lui».

Al di là del paragone, Conte vuole crederci e per questo pretende molto ai suoi giocatori per tentare l'impresa: «Io chiedo sempre tanto ai miei calciatori perché credo che ogni calciatore, finché non smette di giocare, possa sempre migliorare sotto tutti i punti di vista: mentalità, gestione della gara, attenzione in campo e fuori. Io guardo l'eccellenza, perché se si vuole fare qualcosa di straordinario bisogna essere persone straordinarie».

