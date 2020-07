LA TRASFERTA

MILANO L'Inter vuole continuare a coltivare il suo sogno rimonta. Un sogno che passa dall'Olimpico, dove i nerazzurri stasera (21,45 Sky) sfidano la Roma di Fonseca con l'obiettivo di mettere pressione alla Juventus. Con una vittoria, infatti, gli uomini di Conte chiuderebbero il discorso Champions (in chiave quarto posto basta un punto) ma soprattutto si porterebbero a -3 dai bianconeri, impegnati domani contro la Lazio: una prima potenziale sliding doors per capire se davvero la rimonta è possibile. «Contro la Roma è una partita ad alto indice di difficoltà - le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia - che arriva dopo aver giocato una gara 2 giorni prima contro la Spal in trasferta, quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero, ma ci arriviamo con entusiasmo».

Una sfida non semplice, secondo Conte, anche perché la Roma «è una formazione attrezzata, di una rosa con un ottimo organico e di un bravo allenatore. È una buonissima squadra che è partita per giocarsi un campionato importante, quindi bisognerà fare grande attenzione».

SMALTO RITROVATO

La vittoria in goleada con la Spal sembra poter aver ridato il giusto slancio ad Handanovic e compagni, dopo le brusche frenate contro Sassuolo e Bologna. Passi falsi che, secondo Conte, hanno portato commenti forse troppo negativi verso la squadra. «Ora c'è l'entusiasmo di veder riconosciuto il lavoro fatto. Nell'ultimo periodo, a sorpresa, la squadra è stata bistrattata troppo». Ma non possono che restare i rimpianti, considerando quella che sarebbe potuta essere la classifica senza gli ultimi, evitabili, incidenti di percorso.

Tema che vale anche in chiave infortuni: «È stata una contingenza che purtroppo abbiamo avuto dall'inizio, con Sanchez out per quattro-cinque mesi - ha ricordato Conte -. Anche in mezzo al campo è stata un'annata tormentata, sono stati reparti che ci hanno fatto soffrire, ma guardando al bicchiere mezzo pieno chi ha giocato sta dando risposte importanti come Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, poi stiamo integrando Eriksen, penso che ci siano cose positive».

Intanto, per la gara dell'Olimpico, Conte recupera sia Barella che Lukaku, anche se il belga dovrebbe comunque partire dalla panchina per lasciar spazio alla coppia Lautaro-Sanchez che bene ha fatto nelle ultime uscite. Sulla trequarti Borja Valero resta in vantaggio su Eriksen, mentre in difesa si rivedrà De Vrij con Skriniar e Bastoni ai suoi lati.

FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 33 Bruno Peres, 21 Veretout, 42 Diawara, 37 Spinazzola; 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. (63 Fuzato, 2 Zappacosta, 41 Ibanez, 4 Cristante, 14 Villar, 8 Perotti, 27 Pastore, 17 Under, 22 Zaniolo, 31 Perez, 99 Kluivert, 19 Kalinic). All.: Fonseca.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 20 Borja Valero; 7 A.Sanchez, 10 Lautaro. (27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D'Ambrosio, 5 Gagliardini, 11 Moses, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 9 Lukaku, 30 Esposito). All.: Conte.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA