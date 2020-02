IL DERBY

MILANO Se da una parte l'Inter non può perdere questo derby, dall'altra c'è il Milan al primo vero esame dal ritorno di Ibrahimovic. Antonio Conte è orientato a puntare su Eriksen, uno dei tre arrivi di gennaio (gli altri sono Moses e Young), nel ruolo di mezz'ala con Brozovic - che rientra dal primo minuto, dopo essere partito in panchina a Udine - e Barella a completare il reparto. L'unico dubbio è legato ad Handanovic che ha un problema alla mano sinistra: lo sloveno non sente più dolore, ma anche oggi farà un test per capire se potrà scendere in campo (nel caso, è pronto Padelli). In attacco sarà Sanchez a sostituire Lautaro Martinez (l'argentino deve scontare il secondo turno di squalifica). Il cileno sarà il compagno di reparto di Lukaku, già in gol all'andata. Da parte sua Pioli, ieri ha provato sia il 4-4-1-1 sia il 4-2-3-1, ma in attacco l'unico dubbio è chi schierare tra Rebic (tre gol da subentrato) e Rafael Leao accanto a Zlatan, il grande ex della partita. Lo svedese in campionato contro i nerazzurri ha vinto soltanto una volta (due se si conta la finale di Supercoppa Italiana a Pechino dell'agosto 2011): era il 14 novembre 2010 ed era stato proprio lui a decidere il match su calcio di rigore. Curiosità: negli ultimi 14 anni il Milan ha vinto soltanto quella volta in casa dell'Inter. Altri tempi. La bella notizia per Pioli è il rientro di Bennacer, squalificato nel match contro il Verona. L'arma in più sarà Theo Hernandez, uno dei migliori acquisti degli ultimi anni del club di viale Aldo Rossi. Si va verso il sold out: superata quota 75mila spettatori. Per l'Inter ennesimo record. A conferma della sete di scudetto dei tifosi interisti, che non hanno nessuna intenzione di dire addio alla lotta con la Juventus.

Salvatore Riggio

