CONTE-SARRI, VOLATA D'INVERNO

L'ANALISILa volata per il titolo d'inverno è lanciata. La Juve ha affiancato l'Inter in vetta alla classifica. Fino al 12 gennaio sarà un combattuto gomito a gomito, ma la Juve dovrà giocare una partita in più, domenica prossima a Riyadh, in Arabia Saudita, nella Supercoppa italiana con la Lazio, che recita il ruolo di terzo incomodo a soli 3 punti dalle prime. Per questo in campionato la squadra di Sarri anticiperà già domani (alle 18.55) a Genova contro la Samp. Dopo la pausa di Natale affronterà invece, nell'ordine, il Cagliari...