QUI INTER

MILANO Cinque giorni caldi, nonostante il freddo e la neve di Appiano Gentile. L'Inter è attesa da quello che potrebbe essere un crocevia fondamentale della stagione, con la sfida allo Shakhtar Donetsk mercoledì per provare a centrare gli ottavi di Champions League. Stasera, però, a San Siro arriva il Bologna, in una gara delicata per non perdere ulteriori punti dalla vetta. Vanno evitati scivoloni, anche per non minare l'entusiasmo di un gruppo che sembra essere in ripresa dopo gli ultimi due successi tra Sassuolo e Borussia Moenchengladbach.

Aver rialzato la testa è così un orgoglio per Antonio Conte, anche perché non sono mancate le critiche verso Lukaku e compagni. «La cosa che mi ha reso più orgoglioso dopo Sassuolo e Moenchengladbach è che ci siamo tappati le orecchie, abbiamo pensato soltanto a giocare e fare del nostro meglio», le parole dell'allenatore alla vigilia. «È inevitabile avere un pò di stanchezza, abbiamo giocato 4 partite in 11 giorni - aggiunge-. Però speriamo che questo problema duri il più possibile: giocare ogni tre giorni significherebbe essere impegnati sempre in Italia e in Europa».

BARELLA IN PANCHINA

Tuttavia, il turnover potrà essere limitato, soprattutto in mezzo al campo dove mancherà Nainggolan («non sarà a disposizione») mentre Sensi «non è ancora pronto» per giocare al primo minuto e Barella potrebbe partire dalla panchina. Tornerà titolare invece Vidal, reduce dalla squalifica in Champions, mentre tra i disponibili ci sarà anche Kolarov, rientrato dopo la positività al Covid. In attacco, invece, Sanchez sarà pronto a dare riposo a Lautaro Martinez. Mosse per invertire un trend che vede l'Inter in difficoltà a San Siro rispetto alle gare in trasferta.

