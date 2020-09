L'ANTICIPO SERALE

MILANO Si alza il sipario sulla nuova stagione dell'Inter, che riparte dal secondo posto a un punto dalla Juventus e dalla finale di Europa League persa il 21 agosto con il Siviglia. Contro la Fiorentina i nerazzurri vogliono archiviare del tutto i malumori passati di Antonio Conte, rimasto alla Pinetina dopo il famoso summit a Villa Bellini a Somma Lombarda in provincia di Varese con Steven Zhang, Alessandro Antonello, Beppe Marotta, Piero Ausilio e l'avvocato Angelo Capellini. In quell'incontro si sono fissate le base per il futuro. Nel frattempo, sono arrivati Kolarov e Vidal, due giocatori d'esperienza che conosco bene il nostro campionato (identikit perfetto per l'ex ct), sono stati confermati Perisic e Pinamonti e hanno detto addio Godin (Cagliari), Candreva (Sampdoria), Esposito (lui in prestito alla Spal, in B) e tra poco potrebbe essere il turno di Skriniar e Brozovic (anche per il croato non stanno arrivando offerte interessanti). Il grande obiettivo del club di viale Liberazione, una volta definite le grandi cessioni, è Kanté del Chelsea. Solo con il francese in mezzo al campo l'Inter potrà sentirsi completa e Conte (forse) soddisfatto. «Le incomprensioni passate? Non le definirei così. Ci sono stati dei confronti, delle vedute, a volte anche diverse ma penso che in tutte le buone famiglie è giusto che ognuno esponga le proprie ragioni, giuste o sbagliate che siano», ha detto il tecnico salentino via Zoom. Poi: «Il nostro obiettivo è mantenere una credibilità a livello nazionale e internazionale. Obbligo di vincere? No, ma l'Inter deve essere protagonista fino alla fine».

PROBLEMI DIETRO

Con de Vrij squalificato e Skriniar a un passo dall'addio, Bastoni giocherebbe centrale con D'Ambrosio e Kolarov a completare la difesa a tre. Conte è orientato a puntare su Eriksen trequartista con Barella e Gagliardini in mediana (il grande dubbio riguarda se affidarsi a Vidal fin dal primo minuto). Come esterno debutta Hakimi, mentre Perisic insidia Young. In attacco il tandem offensivo non si tocca: Lukaku-Lautaro Martinez. Almeno questa è una certezza.

Salvatore Riggio

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 98 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. All.: Conte

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 8 Duncan, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 11 Kouamé, 7 Ribery. All.: Iachini

Arbitro: Calvarese di Teramo

Così in tv: ore 20.45 su Dazn

