Allorizzonte cè il big-match con la Juve e l'Inter, che pur vuole mettersi alle spalle gli ultimi risultati e non può permettersi di snobbare la Coppa Italia, farà un ampio turnover. Oggi contro la Fiorentina (ore 15) tra i pali dovrebbe esserci Radu. Laltra grande novità dovrebbe essere con Eriksen nellinedito ruolo di regista. «Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui su una nuova posizione al posto di Brozovic. Mi aspetto grandi risposte» ha detto il tecnico nerazzurro. Una mossa anche per fronteggiare un mercato invernale che non prevede entrate e nemmeno offerte per lex Tottenham: Conte prova a «costruirsi», in casa una pedina importante in più. In difesa dovrebbero rivedersi Ranocchia e Kolarov, con il ritorno di Sensi dal 1 a centrocampo e di Sanchez accanto a Lautaro in attacco.

Anche la Juve, che questa sera affronta il Genoa all'Allianz Stadium, pensa alla sfida di domenica al Meazza. «Buffon partirà dall'inizio, anche Chiellini sta bene e rientrerà» l'anticipazione di Pirlo. Di sicuro non verranno rischiati McKennie e Chiesa, usciti malconci contro il Sassuolo, mentre Morata cerca minutaggio. Incerta la presenza dello stesso Ronaldo. Il programma di oggi è completato da Napoli-Empoli (alle 17.45). Tutte le partite sulla Rai.

