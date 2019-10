CONTE: «NON VOGLIO RIMPIANTI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHAMPIONS LEAGUEMILANO «Non è una finale», assicura Antonio Conte, ma l'Inter, che ha un solo punto in classifica dopo due partite, si gioca molto, se non tutto, il cammino in Champions League stasera a San Siro tutto esaurito contro il Borussia Dortmund (ore 21, Sky Sport). L'atteggiamento sarà quello visto al Barcellona, propositivo e all'attacco. «Ormai siamo partiti con la nostra idea di calcio - spiega il tecnico - e non torniamo indietro altrimenti significa mettersi in undici dietro la linea della palla e aspettare schiaffoni....