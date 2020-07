LA VIGILIA

MILANO Portarsi dietro l'entusiasmo della goleada contro il Brescia, ma dimenticarsi la facile vittoria perché il Bologna è «uno scoglio duro». Antonio Conte alla vigilia della sfida contro i rossoblù vuole tenere alta la concentrazione in casa Inter, perché l'obiettivo è rimanere aggrappati alla zona scudetto. Per farlo biosgnerà superare anche il caldo, visto che i nerazzurri oggi a San Siro scenderanno in campo per la prima volta nella fascia delle 17.15.

Una partita tutt'altro che semplice, secondo il tecnico interista. «Il Bologna ha grandi valori, è allenato da un ottimo tecnico. Mi aspetto una bella gara, affrontiamo un ostacolo duro, dovremmo essere molto bravi e dare tutti noi stessi per superarlo», le parole di Conte a Inter Tv. «La componente dell'entusiasmo è importante. La squadra sta bene e ha voglia di fare, sappiamo che gara ci aspetterà».

L'altro grande avversario, sarà, appunto, il caldo: a Milano sono previsti oltre 30 gradi. «Per noi sarà la prima volta in questo orario, farà molto caldo per entrambe - ha spiegato Conte -. Bisognerà vedere che ritmi si riuscirà ad avere, ma siamo due squadre a cui piace pressare alto, non penso che il clima possa cambiare l'idea di gioco». Ancora più importanti saranno così i cambi, anche in termini di turnover.

«È giusto fare rotazioni, l'importante è che dietro ci sia un lavoro e che chi entra sappia cosa fare».

FORMAZIONE

Poche le novità attese dal 1': Godin favorito su D'Ambrosio accanto a De Vrij e Bastoni, Candreva sostituirà l'infortunato Moses sulla destra mentre in attacco si rivedranno Eriksen e Lukaku, con Sanchez che insidia Lautaro per l'altra maglia da titolare. In mediana, potrebbe rivedersi invece Brozovic, a disposizione dopo il problema muscolare: «Siamo contenti che Brozovic sia tornato a disposizione. Ha avuto un problema al gemello, ma è risolto. Rispetto agli altri ha perso un po' di condizione, ma siamo contenti che sia tornato», ha commentato Conte.

