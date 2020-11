LE PARTITE DI OGGI

MILANO Non sarà una passeggiata per nessuno. Né per l'Inter che a San Siro ospita il Real Madrid (rinnovando la sfida di due amici come Antonio Conte e Zinedine Zidane) né per l'Atalanta che ad Anfield Road con il Liverpool cerca punti qualificazione con uno sguardo attento sull'altra gara del girone, quella tra Ajax e Midtjylland. La posta è importante per tutti. Suggestiva la partita dei nerazzurri contro le Merengues, sbarcati a Milano senza Militao (è ancora positivo al coronavirus), Sergio Ramos, Valverde, Odriozola e Benzema. «Non possiamo pensare a chi mancherà. Siamo pronti a soffrire», ha rassicurato Zizou. «Per noi è una finale, niente scuse», il pensiero invece di Conte. Che vede nella gara con il Real un'occasione per zittire le tante critiche: «Si cerca di vedere solo il negativo, a prescindere. Io lo sapevo, me n'ero accorto già l'anno scorso. Questo ci deve dare più forza. Bisogna capire che l'unico modo per non andare in pasto a speculazioni, critiche, ai tanti che chiacchierano e a volte dicono tante scemenze, è rispondere sul campo. Se vogliamo stare all'Inter dobbiamo sapere sopportare la pressione. Altrimenti andiamo in squadre medie e basse per vivere una vita più tranquilla».

DENTRO O FUORI

Segnale di quanta pressione ci sia attorno a questa sfida delicata. Perderla significherebbe salutare la Champions. Perché questo non accada, Conte si affida alla difesa titolare (Skriniar, de Vrij e Bastoni), e a Lukaku. Il belga sarà affiancato da Lautaro Martinez, rinato proprio a Madrid nella gara di andata.

Sarà una partita delicata anche per l'Atalanta. Non è un buon momento per la Dea, che tra campionato e Champions ha vinto solo una delle ultime sei partite, quella in casa del Crotone il 31 ottobre (1-2). Serve ritrovare l'entusiasmo di qualche mese fa e fare più attenzione contro il Liverpool, una delle favorite per la vittoria finale. Tra l'altro, i Reds ritrovano anche Salah. Il fantasista egiziano è guarito dal coronavirus ed è pronto a riprendere il suo posto in attacco. «L'Atalanta è una minaccia», ha spiegato Jurgen Klopp, che non vuole lasciare nulla al caso. «Non dobbiamo più pensare al 5-0 di Bergamo, è un risultato che potrebbe ingannarci», ha proseguito il tedesco. L'Atalanta non avrà a disposizione Pasalic (e anche Malinovskiy, out per il Covid-19). Gasperini potrebbe scegliere Ilicic accanto a Zapata («abbiamo ancora fame e possiamo dire la nostra», ha detto il colombiano), con Gomez dietro le punte. Lo sloveno sembra essere in vantaggio su Muriel, Lammers e Miranchuk.

Salvatore Riggio

