MILANO «La strada è quella giusta, quella che oggi rende felici me, i calciatori e il club». È un Antonio Conte in versione zen quello che si prepara alla trasferta di Genoa. Una gara già delicata, non solo perché arriva dopo il ko nel derby e il mezzo passo falso col Borussia Moenchengladbach ma perché la situazione in casa Inter rimane di emergenza. A Marassi non ci saranno i positivi Radu, Skriniar e Gagliardini, allo stesso modo di Ashley Young, negativizzato ma ancora out visto che dovrà svolgere gli esami di idoneità da protocollo, mentre tiene banco il caso Hakimi: l'esterno è risultato positivo ai controlli Uefa prima della gara di Champions, ma il tampone a cui si è sottoposto giovedì ha dato esito negativo. Così l'ex Real Madrid ha svolto un ulteriore test, la cui risposta è attesa per oggi: nel caso in cui fosse negativo potrebbe essere disponibile per la gara contro i rossoblù. Conte guarda avanti. «Non sono preoccupato per le assenze legate al Covid, né per i risultati. Dobbiamo affrontare la situazione a testa alta, non dare troppo peso alle assenze», le sue parole. «Non sono preoccupato nemmeno da un punto di vista calcistico perché stiamo giocando bene - ha aggiunto in conferenza stampa-. Abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo prodotto e siamo stati puniti dalle nostre disattenzioni. Credo nel lavoro che stiamo facendo e andiamo avanti con convinzione».

Il tecnico quindi guarda il bicchiere mezzo pieno, nonostante la vittoria manchi da tre partite. «Dobbiamo continuare a migliorare ma finora nessuna squadra ci ha dominato. Sinceramente oggi vedo più negatività all'esterno e invece molta positività dentro. Spesso ci si fa condizionare dal risultato, io guardando le prestazioni». Conte guarda al progetto a medio-lungo termine: «Dobbiamo dare il 110% per ottenere il risultato oltre alla prestazione, a volte accade e a volte no, ma abbiamo intrapreso il percorso giusto. Possiamo prendere come esempio il Liverpool che è stato quattro anni senza vincere, ma ora sono una macchina da guerra».

Intanto stasera Conte dovrà fare a meno di Alexis Sanchez, dopo il problema muscolare in Champions, mentre resta in dubbio Sensi, out contro il Borussia Moenchengladbach. In difesa si va verso il ritorno dal 1' di Bastoni, in mediana il ballottaggio resta tra Brozovic ed Eriksen per affiancare i confermati Vidal e Barella. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro: Conte si aggrappa alla LuLa per tornare a vincere.

