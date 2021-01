IL BIG MATCH

MILAN Uno stadio senza spettatori, le ristrettezze della pandemia, le difficoltà del club nerazzurro: sono i fattori che pesano sulla partita più attesa del campionato, il derby d'Italia, Inter-Juventus di domani sera (20.45), in pratica uno spareggio per lo scudetto. Antonio Conte è il grande ex e forse l'uomo in cerca di nuove affermazioni e nuovi traguardi. Il tecnico vuole verificare le ambizioni della sua squadra e attende la Juventus per capire quanto lontano può andar l'Inter che veleggia sempre tra alti e bassi. Le speranze dei padroni di casa sono affidate a Romelu Lukaku, protagonista instancabile di un'Inter double face. Un giocatore, forse l'unico, capace di fare veramente la differenza mentre cresce Lautaro Martinez che fa del lavoro il suo mantra e degli errori un dramma («Se sbaglio mi incazzo»). Chance di riscatto per Vidal, malinconica panchina per Eriksen. La difesa teme la magia imprevedibile di Cristiano Ronaldo e alla fine il risultato resta da tripla. Il Covid morde ma il derby d'Italia resta comunque affascinante e unico. Come dice Alessandro Bastoni, «è sempre un onore giocarlo». Una cosa è certa: il vincitore si candida allo scudetto. E se a vincere sarà l'Inter, questo significa rinfrancare i tifosi preoccupati per gli sviluppi societari, ridurre quel gap con la Juve e salvare una stagione rincorrendo quel titolo italiano che manca dal lontano 2010.

La Juve il discorso scudetto è intenzionata a riaprirlo. La vittoria sul Milan ha di fatto lanciato la rincorsa, ma anche i bianconeri hanno un problema di alti e bassi. Domani sera saranno Morata e Ronaldo a guidare l'attacco, aspettando il rientro di Dybala e il volto nuovo che la dirigenza sta cercando sul mercato. «È un piacere giocare con Cristiano- capisco i suoi movimenti e cosa gli piace fare - dice lo spagnolo del compagno di reparto - ed è uno dei migliori della storia del calcio: ai miei figli racconterò di aver giocato con lui». Per la corsa scudetto, assicura Morata, c'è anche la Juve: «Questa squadra ha fame e non molla mai, noi ci saremo fino alla fine perché lo impone la storia del club - aggiunge - e anche se quest'anno abbiamo perso qualche punto per strada, l'Inter deve stare attenta a questa Juve».

Dall'altra parte il pericolo numero uno si chiama Lukaku. «È uno dei migliori centravanti del mondo ed è anche una grande persona - dice Morata ai microfoni di Sky - proveremo ad ostacolarlo anche se non sarà semplice: a fine gara gli chiederò la maglietta». Le scelte in attacco sono obbligate, in difesa Pirlo ha qualche opzione in più: per il momento, i tre positivi al Covid non si sono ancora negativizzati e di conseguenza Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt vanno considerati indisponibili, così Chiellini sembra essere in vantaggio su Demiral per un posto al fianco di Bonucci. Chiesa e McKennie hanno lavorato soltanto parzialmente insieme al resto del gruppo, per questo motivo il tecnico si è preso ancora qualche ora per confrontarsi con lo staff medico e capire quanto possano essere utilizzati.

