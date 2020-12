LA VIGILIA

MILANO Una gara da dentro o fuori, da affrontare tra assenze pesanti e il rischio biscotto. L'Inter si ritrova in emergenza alla vigilia della sfida decisiva contro lo Shakhtar, ma Conte non vuole sentire alibi: serve vincere, senza nemmeno pensare a cosa succederà tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Perché, in fondo, i tre punti potrebbero anche non bastare ai nerazzurri per centrare gli ottavi per la prima volta dal 2011/12, visto che un pareggio tra spagnoli e tedeschi eliminerebbe Lukaku e compagni. Conte però deve prima di tutto guardare in casa propria, perché a centrocampo è con gli uomini contati.

VIDAL ASSENTE

Out Vidal per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, a rischio anche Barella, che non si è allenato negli ultimi due giorni per un problema alla caviglia, oltre a Nainggolan, fuori ormai da una settimana. A disposizione quindi, insieme a Gagliardini e Brozovic, ci sono i soli Sensi ed Eriksen, con il danese che potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto. «Abbiamo problemi a stilare la formazione, ci saranno defezioni importanti», ha ammesso il tecnico. «Però dobbiamo avere la consapevolezza che le difficoltà ci devono esaltare. Vidal sarà dispiaciuto, ma abbiamo vinto anche col Borussia senza di lui. Giocheremo questa partita con la consapevolezza della grande squadra, quindi sopperiremo all'assenza senza cercare alibi».

Non c'è tempo, così, per pensare all'ipotesi del biscotto tra Real e Borussia. «Noi dobbiamo pensare a vincere, non sono per nulla preoccupato per quello che succederà a Madrid», l'opinione del tecnico. «Parliamo di Champions League e di grandi club, non di un torneo da bar. Mi auguro che nessuno possa cavalcare questo tipo di situazioni, penso sia deprimente per noi sentir parlare di queste illazioni», ha concluso Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA