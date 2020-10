CHAMPIONS LEAGUE

Antonio Conte vuole un'Inter che non sia mai passiva, ma arrembante e volitiva. L'allenatore nerazzurro affronta in Champions lo Shakthar Donetsk che ha rifilato tre gol al Real Madrid, e che i nerazzurri hanno battuto ad agosto nella semifinale di Europa League. Replicare quella partita sarà difficile. «Sarà importante fare una gara molto attenta - dice l'allenatore - perché lo Shakhtar è davvero forte. Non si fanno per caso tre gol al Real Madrid. Questo ha cambiato un po' la classifica. Sarà un girone equilibrato. Dovremo essere bravi a starci dentro e provare a superare il turno».

Al fianco di Conte, in conferenza stampa a Kiev, Lautaro Martinez. Si torna inevitabilmente sulla reazione di Lautaro contro il Genoa: «Ero arrabbiato con me stesso per non aver fatto la partita che volevo» spiega. La partita contro il Genoa è stata subito archiviata e ora c'è la Champions: per entrare nel gotha dei grandi attaccanti, sia Lautaro che Lukaku devono collezionare vittorie. «Entrambi - sottolinea Conte - sono cresciuti in maniera esponenziale e hanno ancora ampi margini di miglioramento ma, per far parte del gruppo dei grandi d'Europa, bisogna vincere. Penso che l'Inter stia riconquistando una sua dimensione a livello europeo. Ma non voglio mai vedere passività. Voglio una squadra pronta ad aggredire il portatore di palla e a creare». Conte non avrà a disposizione Sensi e Sanchez, ma ritrova dal primo minuto De Vrij, Hakimi, Barella e Young.

IPOTESI ILICIC

Alle 21 l'Atalanta debutta, invece, in casa contro l'Ajax. Sarà anche il battesimo Champions per il Gewiss Stadium di Bergamo. C'è l'uno due di sconfitte Napoli-Sampdoria da archiviare: «È un'altra partita, sarà apertissima -assicura Gian Piero Gasperini- Con la Samp dovevamo superare una squadra racchiusa in difesa. L'Ajax attacca con molti più uomini». Toloi torna titolare in difesa, mentre Romero con Palomino e Djimsiti è in ballottaggio per gli altri due posti. Davanti a Gomez l'alternativa alla coppia colombiana Muriel-Zapata è uno dei due insieme a Ilicic.

