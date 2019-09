Conte. «Icardi? I protagonisti sono altri, noi sempre corretti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAMILANO «I protagonisti sono quelli che la giocano la stagione e non altri». Antonio Conte archivia così la questione Mauro Icardi. Con poche parole, alla vigilia della partita contro il Cagliari, dribbla un argomento ostico e ridimensiona ancora di più il ruolo dell'argentino all'interno dell'Inter. Conte non ne vuole parlare, lo disturbano queste distrazioni dal campo e dal calcio giocato. «È stato fatto tutto - precisa - nella maniera più corretta possibile. Da otto mesi state parlando di questa persona e non ci voglio...