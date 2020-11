MILANO «Conte out» è la parola d'ordine tra i tifosi nerazzurri. L'hashtag continua a spopolare su Twitter anche il giorno dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid, che ha ridotto al lumicino le possibilità di centrare gli ottavi di Champions. Una tensione che sembra emergere anche dalle parole dell'allenatore che, per la prima volta da qualche tempo, non è sembrato così sicuro riguardo il suo futuro in nerazzurro. «C'è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato», le sue parole a Striscia La Notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d'oro dopo il ko col Real Madrid. «Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida», ha aggiunto, provando a spegnere le voci su uno spogliatoio tutt'altro che unito. Per ora, tuttavia, Conte non rischia: complice anche la situazione legata al Covid, che ha ridotto le entrate del club (oggi l'assemblea dei soci approverà il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita di circa 100 milioni di euro), sembra difficile l'ipotesi di un esonero con conseguente scelta di un nuovo allenatore, che comporterebbe un'ingente spesa. Un contesto complicato che si aggiunge a quello sportivo: lontano dalla vetta in campionato, con più di un piede fuori dalla Champions, la stagione nerazzurra per ora è decisamente fallimentare, alla luce soprattutto delle aspettative estive.

