IL VERTICE

MILANO La riflessione sta per lasciare spazio al dialogo. Oggi è previsto l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang e l'Inter si trova davanti a un bivio importante: continuare con l'attuale tecnico, che invece vuole andarsene (ma non senza una buona uscita, che al momento Suning non vuole concedere), o prendere atto degli sfoghi del proprio allenatore e virare su Massimiliano Allegri, che non vede l'ora di sedersi sulla panchina nerazzurra per provare a vincere lo scudetto così come ha fatto con il Milan (nel 2011, l'ultimo dei rossoneri) e con la Juventus (cinque di fila in cinque anni). Soltanto che, come sempre in questi casi, il tempo non aiuta.

FRETTA

L'Inter ha fretta di capire le reali motivazioni che spingono l'ex ct a polemizzare un giorno sì e un giorno anche, nonostante il secondo posto in campionato a un punto dalla Juventus e la finale di Europa League. Perché poi dovrà pensare al mercato (Sanchez e Hakimi ci sono già) e alla programmazione della prossima stagione. Gli investimenti dipendono da chi allenerà l'Inter tra qualche giorno. Con Conte si cercheranno un centrale (Smalling), un terzino sinistro (Emerson Palmieri), un centrocampista (Kanté) e un attaccante (Dzeko, ma dalla Spagna mormorano che Suarez potrebbe addirittura rescindere con il Barcellona). Con Allegri, invece, le strategie potrebbero cambiare (e di molto). Insomma, Conte tiene in ballo il club di viale Liberazione, che deve risolvere al più presto questa grana. Il tecnico salentino vorrebbe essere accontentato in tutto: essere un manager all'inglese, poter avere voce in capitolo sulle strategie di comunicazione del club e, cosa non da poco, sul mercato. Certo, che se poi Messi diventasse realtà e smettesse di essere un sogno, le cose potrebbero cambiare: «Suning ci ha provato o ci proverà. Vedendo quella pubblicità con il suo profilo sul Duomo mi viene da pensare che ci possa essere già stata un'iniziativa in tal senso. Peserà molto la volontà di Lionel di lasciare il Barcellona. Serve capire se davvero vuole dire addio ai blaugrana, ma questo io non posso saperlo», ha spiegato l'ex patron, Massimo Moratti, al quotidiano iberico As. Se sarà davvero così, basta aspettare.

LA PAURA

Intanto, Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell'Inter, è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica mattina attorno alle 11 a Grottammare in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Bonaiuti, 53 anni, si è schiantato con la bicicletta contro un Suv che stava facendo retromarcia in uscita da un cancello ed è stato trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all'ospedale di Ancona. Le sue condizioni sono serie, ma già nella giornata di ieri sono arrivati segnali di miglioramento e non è in pericolo di vita. Bonaiuti era rientrato dalla Germania dopo la finale di Europa League, giocata il 21 agosto, persa contro il Siviglia. Ex numero uno di Sambenedettese e Padova (fra le altre squadre), lavora con l'Inter dal 2013.

Salvatore Riggio

