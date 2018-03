Conte cerca il riscatto nella tana del Barcellona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BARCELLONA-CHELSEASulla carta appare una sfida impari, e non solo per il pareggio dell'andata (1-1). Da una parte il Barcellona, una sola sconfitta in tutta la stagione, dominatore della Liga, che ritrova Lionel Messi, di nuovo papà (sabato ha saltato la trasferta a Malaga per assistere all'arrivo del terzogenito Ciro). Ospite dei blaugrana nel Camp Nou, dove non ha mai vinto, il Chelsea di Antonio Conte, appesantito da cinque sconfitte nelle ultime 10 partite. Numeri che fotografano una distanza siderale tra le due avversarie che stasera si...