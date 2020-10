IL BIG MATCH

MILANO Da Pippo a Simone Inzaghi in pochi giorni. L'Inter si mette alla prova nel primo vero scontro diretto della stagione (ieri alla Pinetina era presente Steven Zhang). Arrivare a punteggio pieno alla sosta e si ricomincia con il derby contro il Milan di sabato 17 ottobre non sarebbe male. Certo, c'è da battere la Lazio, che a febbraio aveva sconfitto i nerazzurri all'Olimpico ribaltando con Immobile e Milinkovic il vantaggio iniziale firmato da Young. Proprio l'esterno inglese, con molte probabilità, avrà un turno di riposo. Al suo posto spazio a Perisic, con Hakimi dall'altra parte («Ha tutto per diventare un giocatore completo e moderno», ha detto l'ex ct). Gagliardini è in vantaggio su Sensi per affiancare Barella e Vidal («Arturo sta bene, è disponibile»). In difesa torna Bastoni (l'ex di turno, Kolarov, verso la panchina), mentre in attacco ci sarà Lautaro Martinez con Sanchez out. Una scelta importante perché il cileno è stato decisivo, partendo dalla panchina, contro la Fiorentina e, da titolare, contro il Benevento. È in buona forma fisica e farà di tutto per far cambiare idea all'allenatore nerazzurro. Lukaku è intoccabile: «Allo United mi dicevano fossi lento, ma mister Conte mi ha portato a un livello alto», le parole del belga nell'intervista rilasciata al Times. Non convocato Nainggolan, più vicino al ritorno al Cagliari.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO

Conte vuole un gioco propositivo, offensivo. Conosce i pericoli, ma vuole che la sua Inter non si snaturi, anche se la Lazio è un'avversaria temibile, pericolosa, insidiosa. «L'anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro di loro all'Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un'ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell'anno scorso», ha ricordato il tecnico. L'obiettivo è restare a punteggio pieno e presentarsi al derby con una squadra sicura, pronta a ripartire ad alta velocità senza troppi pensieri.

INZAGHI IN EMERGENZA

Sull'altro fronte Inzaghi cerca un successo pesante per cancellare l'1-4 subito mercoledì in casa con l'Atalanta. «È giusto che ci siano aspettative sulla Lazio» risponde a chi gli chiede se non ci si aspetti troppo dalla sua Lazio. «Veniamo da un'esaltante stagione - replica in conferenza stampa - sapevamo che in queste prime tre partite avremmo avuto dei problemini ma dobbiamo andare oltre questi problemi». Una Lazio con la difesa ridotta al minimo per via di assenze e indisponibilità, senza Luiz Felipe, Vavro e Hoedt, e con Radu che dovrà stringere i denti dopo la botta rimediata con l'Atalanta. Con lui e Acerbi confermato Patric. Possibile prima convocazione di Mohamed Fares, prelevato dalla Spal ma, come sentenzia lo stesso Inzaghi «non ancora nella condizione adeguata in quanto aveva solo svolto preparazione atletica senza toccare il pallone. Sta imparando velocemente, penso che però contro l'Inter al massimo vada in panchina».

