CONTE CALA L'ASSO SANCHEZ PUÒ CAMBIARE VOLTO ALL'INTER

IL PERSONAGGIOMILANO Ha ereditato la maglia numero 7 di Icardi e debutterà in campionato contro la squadra che l'ha lanciato in Italia. Sono giorni intensi per Alexis Sanchez, il tassello che mancava per completare l'attacco dell'Inter. Conte l'ha cercato con insistenza e domani sera dovrebbe schierarlo titolare accanto a Lukaku. Una scelta dettata dalla necessità di dosare le energie in vista della Champions (il sacrificato dovrebbe essere Lautaro Martinez, tornato tardi a causa degli impegni con l'Argentina e probabilmente tenuto a riposo...