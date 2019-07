CONTE BOCCIA PERISIC

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANCHESTER U. - INTER 1-0Un saluto e una pacca sulla spalla, accompagnato dalla promessa di rivedersi presto. Lo stadio di Singapore è stato teatro del primo incontro tra Antonio Conte e il suo oggetto del desiderio per l'attacco, Romelu Lukaku. Un confronto avvenuto pochi minuti prima di Inter-Manchester United, la sfida di International Champions Cup vinta 1-0 dai Red Devils senza il contributo del centravanti, ritenuto fuori forma: fosse dipeso dal belga sarebbe sceso in campo con l'altra maglia, essendo già in parola con l'Inter che gli...