MERCATO

MILANO Il mercato invernale non decolla, per mancanza di risorse economiche più che di idee. L'oggetto del desiderio di questo gelido inverno è l'attaccante: la Juve, più di altri, ne cerca uno da mandare in panchina con i panni di vice Morata. È sempre quello di Gianluca Scamacca il nome caldo: il giovane talento, classe 1999, gioca nel Genoa, ma il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo che ancora però non dato l'ok al trasferimento in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. L'alternativa è Llorente, che potrebbe lasciare Napoli solo dopo la Supercoppa italiana, anche se i tifosi reclamano il ritorno di Marione Mandzukic, rimasto nel loro cuore. Di Milik non si parla più, perché costa e, a luglio, lo si può prendere a parametro zero. Thiago Pinto, ds della Roma, è al lavoro per rinforzare le fasce, ma più in generale l'organico a disposizione di Paulo Fonseca. Nel club giallorosso cresce la fiducia nella lotta per un posto in Champions e non si vuole lasciare nulla al caso nell'ultima opportunità che concede il mercato. Aspettando Gonzalo Montel dal River Plate, si lavora per spianare la strada all'arrivo di Bernard, brasiliano dell'Everton, più che di El Shaarawy, attualmente allo Shanghai Shenhua.

ZAZA-DEFREL

Il Torino pensa a uno scambio col Sassuolo fra Zaza, attualmente in granata, che in Emilia sarebbe un cavallo di ritorno, e Defrel. Antonio Conte, preso atto che l'Inter non interverrà sul mercato, avrebbe posto il veto alle cessioni di Vecino e Pinamonti, che ormai avevano le valigie in mano.

L'Atalanta ha messo sul mercato Sam Lammers, ma è disposta solo a cederlo in prestito. Edder può essere più di un'idea per la Fiorentina. In uscita, dopo Lirola e Cutrone, anche Kouamè e Duncan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA