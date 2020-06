Il sogno scudetto è ancora vivo per Antonio Conte, ma molto passa dalla sfida di oggi contro la Sampdoria. In fondo, e lo sottolinea anche il tecnico dell'Inter, battendo i blucerchiati nel recupero della 25esima giornata a San Siro, i nerazzurri andrebbero a -6 dalla Juventus con ancora 12 partite da disputare: «Un distacco non abissale». Quasi quattro mesi dopo, il Meazza è dunque pronto ad accogliere nuovamente Lukaku e compagni (con il lutto al braccio per la scomparsa di Mario Corso), che cercano subito il pronto riscatto dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli. Non ci sarà però Marcelo Brozovic, fermato da un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra che farà saltare al croato, con molta probabilità, anche le gare contro Sassuolo e Parma . Una assenza che si aggiunge a quelle di Sensi e Vecino, lasciando i soli Barella, Gagliardini e Borja Valero a disposizione di Conte: favoriti per partire titolare i primi due. Conte però ci crede: «Ho percezioni positive». Complice anche l'assenza di Brozovic, un ruolo sempre più centrale sarà quello di Eriksen, che ora «si è totalmente ambientato e calato nella nostra realtà». Il danese agirà alle spalle di Lukaku e Lautaro. Nella Samp assente Quagliarella.

