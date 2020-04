Dai consigli federali del rugby, succedutesi a cadenza settimanale dal 26 marzo per l'emergenza Coronavirus, emerge un importante retroscena politico. Per la prima volta nei quattro anni dell'attuale presidenza Alfredo Gavazzi sarebbe stato messo in minoranza. Il condizionale è d'obbligo, perché la Fir per regolamento non consente ai consiglieri federali di fare dichiarazioni. Il presidente aveva affermato nei mesi scorsi che avrebbe cambiato le cose, rendendo noti i verbali, ma non è ancora avvenuto. Forse l'aveva detto in modo ironica.

Gavazzi sarebbe stato messo in minoranza quando ha proposto al consiglio di aspettare fino al 14 aprile prima di prendere una decisione sulla sospensione definitiva o sulla continuazione di Top 12 e altri campionati. I consiglieri federali hanno rigettato la proposta e messo ai voti la sospensione. A quel punto, da abile politico qual è, Gavazzi ha cambiato votando anch'egli a favore della sospensione (contrario Perugini, astenuto Vaccari) per incassare il consenso della maggior parte dei club, che volevano chiude la stagione.

Altre fibrillazioni si sarebbero avute nei consigli successivi, quando in un paio di temi in discussione la linea di Gavazzi non avrebbe prevalso. Qui non si è andati al voto, ma sarebbe un altro segnale che la maggioranza in seno alla Fir non è più così solida intorno a lui.

Ivan Malfatto

