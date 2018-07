CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFORTEVOLEMILANO Connesso, comodo, elegante, sicuro e potente. Uno scooter Bmw, insomma. Si chiama C400X e arriva per imporre la qualità Bmw in un segmento nuovo per la Casa di Monaco, il trasporto urbano veloce. La vita frenetica di oggi impone spostamenti rapidi e, soprattutto, la possibilità di continuare a lavorare anche quando si lascia la scrivania. Ecco allora la scelta di una connettività totale dove protagonista diventa il proprio smartphone collegato ad un display TFT che integra le funzioni e le rende disponibili senza togliere...