CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFORTEVOLE CORTONA Competere contro se stessi. È il destino della Classe V di Mercedes che si migliora sempre ma partendo dal modello precedente. I Van sul mercato sono tanti ma i livello della Classe V non è stato ancora raggiunto. Basti pensare che anche i clienti delle auto pubbliche, gli Ncc per intenderci, non chiedono più genericamente un Van, ma un Van Mercedes. E questi clienti da soddisfare sono tanti se, secondo i dati forniti da Mercedes, il 70% del venduto va proprio ai servizi pubblici. Dal 1996, dunque, Classe V passa da un...