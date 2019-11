Conegliano vola, ora la Supercoppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il derby delle bollicine va all'Imoco Conegliano, che nell'anticipo della settima giornata di regular season soffre nel primo set ma poi va in crescendo e consolida il primato in classifica con 23 punti sui 24 in palio. Alla fine, l'unico campo in cui le campionesse d'Italia hanno lasciato due set nella stessa partita è stato quello di Caserta, dove ieri sera anche Novara ha sofferto contro le matricole campane. Al Pala Ubi Banca l'allenatore coneglianese Daniele Santarelli fa respirare big come Egonu e Folie e riporta Sorokaite nel ruolo di...