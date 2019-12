CONEGLIANO VOLA IN SEMIFINALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYPercorso netto e semifinale già in cassaforte per l'Imoco nelle prime due giornate del Mondiale per club in corso a Shaoxing: dopo il 3-1 ai danni dell'Eczacibasi nel match d'esordio, ieri le pantere trevigiane hanno battuto per 3-0 anche una delle due squadre cinesi del torneo, il Guangdong Evergrande, team temuto alla vigilia soprattutto per le attaccanti europee Kosheleva (28 punti all'esordio contro le brasiliane del Minas) e Rabadzhieva. L'allenatore di Conegliano Daniele Santarelli è riuscito a disinnescare entrambe le punte di...