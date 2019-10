Conegliano va di corsa, scivolone di Novara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY DONNEConegliano L'Imoco non sbaglia, le rivali sì. Conegliano guida unica squadra a punteggio pieno la classifica della serie A1 femminile con 9 punti frutto di 3 vittorie e zero set lasciati per strada. Le pantere hanno giocato una partita in più rispetto a tutte le avversarie tranne Brescia, e ieri hanno allungato la striscia vincente infliggendo un 3-0, con qualche brivido nel secondo e terzo set, a Filottrano che debuttava nella nuova tana del PalaTriccoli di Jesi. Due delle avversarie più accreditate dell'Imoco, Novara e...