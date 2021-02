A1 FEMMINILE

L'Imoco Conegliano suda a Cuneo ma coglie il 21esimo successo da 3 punti su 21 match di campionato e festeggia già alla quartultima giornata la vittoria della regular season di serie A1, che coincide con il pass per la prossima Champions League. Con 63 punti in cascina, le pantere sono irraggiungibili anche per Novara, che potrà arrivare al massimo a 61.

Il derby del vino tra piemontesi e trevigiane è stato combattuto fino alla metà del terzo set: nel primo le cuneesi sono state avanti fino quasi alla fine, poi una mossa dell'allenatore coneglianese Daniele Santarelli ha permesso alle iridate di imporsi. Cuneo ha meritatamente vinto il secondo parziale contro un'Imoco molto fallosa, riportando il punteggio in parità. L'equilibrio è durato fino al 13 pari del terzo set, dopodiché Conegliano ha dilagato portando a 47 il numero di partite consecutive vinte.

IL RIENTRO DI SYLLA

Il popolo gialloblù può festeggiare anche il rientro in campo di Miriam Sylla dopo l'infortunio alla spalla di metà gennaio: nei cinque match precedenti la schiacciatrice ha indossato la maglia di libero senza mai entrare in campo. Pomeriggio opaco invece per Egonu, sostituita a metà del secondo set. Oltre che a Cuneo ieri si è giocato solo a Bergamo, dove le orobiche si sono aggiudicate lo scontro salvezza con Brescia per 3-1. Con il medesimo punteggio era terminato l'anticipo del sabato sera a favore di Firenze, vittoriosa in rimonta su Chieri al Mandela Forum. Rinviate le partite delle squadre che in settimana sono state impegnate in Champions: Casalmaggiore Busto Arsizio, Scandicci Monza e Novara Trento. Ha riposato Perugia.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA