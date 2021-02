VOLLEY FEMMINILE

Mancano solo due vittorie all'Imoco Conegliano per chiudere imbattuta la regular season di serie A1 femminile: un'impresa che negli anni Duemila non è ancora riuscita a nessuna squadra. Alle pantere campionesse del mondo servirà battere Novara e Chieri negli ultimi due turni del girone di ritorno per celebrare l'en-plein. Ieri, intanto, al Palaverde è caduta anche Bergamo, che nulla ha potuto contro l'onda d'urto delle trevigiane, il cui coach Daniele Santarelli ha potuto anche alternare a più riprese le giocatrici in campo, compresa la migliore diagonale del mondo Wolosz Egonu, sostituita nella seconda parte del secondo e terzo set da Gennari e Gicquel, che non hanno fatto rimpiangere le titolari.

MURO SUPER

Ancora in grande spolvero il muro gialloblù, che ha fruttato 11 punti all'Imoco contro i 2 di Bergamo. Tutti e 6 i match della decima giornata di ritorno si sono disputati ieri pomeriggio: in coda va segnalata la seconda vittoria stagionale da 3 punti di Brescia, che supera Casalmaggiore in 4 set tra le mura amiche riaccendendo una fiammella in chiave salvezza. Ora le bresciane hanno un punto in meno di Perugia, tornata da Novara senza set all'attivo, ma le umbre hanno giocato una partita in meno. Perdono in casa le altre due piemontesi: Chieri si è arresa a Busto Arsizio al tie-break, mentre Cuneo strappa solo il terzo parziale a Scandicci, prossima avversaria di Conegliano in Champions League, torneo nel quale ai quarti di finale Novara affronterà il Fenerbahce e Busto Arsizio l'Eczacibasi Istanbul. Netta la vittoria di Monza su Trento. Ha riposato Firenze.

Luca Anzanello

