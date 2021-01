VOLLEY DONNE

Nessuna partita rinviata. Va in archivio con questa nota lieta l'undicesima giornata di ritorno di A1 femminile, serie che sta pian piano ma con costanza recuperando i match saltati per positività al Covid nei gruppi squadra. Uno dei club più penalizzati sotto questo aspetto è Trento, tornata in campo dopo più di un mese tra le mura amiche del Sanbàpolis, dove in uno dei due anticipi del sabato le trentine hanno dovuto cedere, come tutte le altre compagini fin qui, all'Imoco Conegliano che ha potuto concedere un turno di riposo all'opposto Paola Egonu, sostituita egregiamente dalla francese Lucille Gicquel, Mvp e top scorer con 21 punti. La marcia dell'Imoco continua a non conoscere ostacoli essendo arrivata a 19 vittorie piene su 19 incontri. Una tabellina del tre arrivata a quota 57, undici più di Novara che aveva anticipato al 29 dicembre il match a Firenze, vinto per 3-0. Alle spalle delle piemontesi, con quattro punti ma anche una partita giocata in meno, emerge Monza, che nell'altro anticipo del sabato ha collezionato, senza la regista Alessia Orro acciaccata, la dodicesima vittoria consecutiva, ai danni questa volta di Casalmaggiore. Si preannuncia così molto interessante l'anticipo televisivo del 30 gennaio tra le brianzole e Conegliano, entrambe impegnate nelle competizioni europee da domani: Monza ospita i match di Cev Cup, le trevigiane saranno a Nantes per la Champions League. Ieri importante vittoria di Perugia nello scontro salvezza contro Brescia, nuovo fanalino di coda. Successi da tre punti anche per Chieri su Scandicci e Busto Arsizio su Bergamo. Ha riposato Cuneo.

Luca Anzanello

