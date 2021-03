VOLLEY DONNE

Regular season conclusa con record per l'Imoco Conegliano, che vincendo 24 partite su 24, e tutte da 3 punti, è riuscita a fare meglio perfino di pietre miliari della pallavolo italiana come la Foppapedretti Bergamo e la Scavolini Pesaro dei primi anni Duemila. Il suggello a un record eguagliabile ma non superabile, come ha fatto notare il presidente coneglianese Piero Garbellotto, è arrivato sabato sera a Chieri, dove le pantere, scese in campo con una formazione ricca di seconde linee, hanno sofferto a lungo riuscendo però a portare a casa i tre punti a costo di mandare in campo, nel finale di quarto set, l'artiglieria pesante: da Wolosz ad Egonu, da Sylla a Hill. Le partite del sabato hanno emesso anche un altro verdetto, ovvero la retrocessione in serie A2 di Brescia, che con l'1-3 subìto a Monza è rimasta inchiodata definitivamente all'ultimo posto del ranking. Fa festa invece Perugia, che supera Firenze al Mandela Forum guadagnandosi salvezza e playoff in un colpo solo. Nell'altra partita del sabato sono servite due ore e un quarto a Cuneo per battere Casalmaggiore al tie-break. Ieri si sono giocate Novara Busto Arsizio e Scandicci Trento, partite che hanno visto le vittorie di lombarde e toscane. Ha riposato Bergamo. Per concludere la regular season mancano all'appello solo una manciata di recuperi, che si disputeranno tutti questa settimana, così da lasciare poi spazio alla Coppa Italia: giovedì 4 marzo si gioca Bergamo-Trento, sabato 6 Casalmaggiore-Busto Arsizio, domenica 7 Firenze-Brescia, Perugia-Trento e Scandicci-Monza.

Luca Anzanello

