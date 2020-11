VOLLEY FEMMINILE

Un altro turno di regular season monco per la serie A1 femminile. Due i match della nona giornata di andata rinviati ieri a causa della presenza di positivi al Covid in alcuni gruppi squadra. Non si sono disputate né Busto Arsizio Casalmaggiore né Trento Novara, facendo così salire a nove le partite posticipate a data da destinarsi. Per recuperarle, anche il massimo campionato rosa sta pensando di organizzare delle bolle biosicure sull'esempio della Champions League, che ne ospiterà una al Palaverde dall'8 al 10 dicembre. Le partite rinviate ieri potevano essere tre, ma Cuneo ha deciso ugualmente di giocare il match che vedeva le gatte piemontesi impegnate sul campo dell'Imoco Conegliano iridata nonostante solo tre giocatrici della prima squadra fossero disponibili perché non in quarantena. Il roster cuneese è stato integrato da cinque giovanissime, che pur incassando un prevedibile 0-3 da un'Imoco scesa in campo con le non titolari tranne Hill non hanno sfigurato. L'altra partita giocata ieri è stata quella di Montichiari, dove Brescia ha conquistato tre punti contro Bergamo.

GIÀ IN CAMPO

Due gli anticipi del sabato: bottino pieno per Chieri contro Firenze, mentre si è risolta al tie-break l'avvincente sfida tra Monza e Scandicci, con la vittoria da due punti delle brianzole. Ha riposato ieri Perugia, che in settimana ha chiamato in panchina il Ct dell'Italia Davide Mazzanti, che affianca l'impegno nel club in cui gioca la moglie Serena Ortolani a quello di guida azzurra. Mercoledì si ritorna già in campo, quarantene permettendo, per la decima di andata che coincide con il terzo turno infrasettimanale.

Luca Anzanello

